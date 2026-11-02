Un Hombre Muerto y un Lesionado Fue el Saldo de un Ataque Armado en Puebla

Una persona muerta y otra lesionada fue el saldo de una balacera registrada en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Dos hombres viajaban a bordo de un vehículo decorado con temática de Halloween cuando fueron interceptados en la Prolongación Independencia, a la altura de la colonia San Isidro, donde sujetos desconocidos les dispararon en varias ocasiones.

Una vez perpetrado el ataque, los delincuentes huyeron del lugar a un rumbo desconocido, sin que hasta el momento se sepa de su paradero.

Grupos de primera respuesta acudieron tras tener conocimiento del hecho para realizar las diligencias correspondientes.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria a una persona, misma que fue trasladada a un hospital, y confirmaron que la otra víctima ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales acordonaron el área conforme a los protocolos establecidos para preservar la escena y se dio parte a las instancias competentes para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

Personal del Ministerio Público acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a la respectiva investigación.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó el ataque directo contra los ocupantes de un vehículo color blanco sin placas de circulación.

Además, a través de un comunicado corroboró que una persona perdió la vida en el lugar y una más resultó lesionada, siendo trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

El Ayuntamiento Municipal de San Martín Texmelucan rechazó cualquier acto de violencia que atente contra la integridad y la vida de las personas. Asimismo, refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, preservar el orden público y contribuir a la tranquilidad de las familias texmeluquenses

Con información de N+

MCS