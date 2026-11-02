Homicidios

Un Hombre Muerto y un Lesionado Fue el Saldo de un Ataque Armado en Puebla

Las víctimas fueron impactadas con disparos a bordo de un vehículo sobre la Prolongación Independencia del municipio de San Martín Texmelucan

Ataque armado en San Martín Texlemucan, Puebla.Balacera deja un muerto y un lesionado en Puebla. Foto: Facebook Texmelucan Informa Noticias

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