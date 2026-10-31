Homicidios

Hallan a un Hombre Sin Vida en Terrenos de Cultivo de Atltzayanca, Tlaxcala

El cuerpo fue encontrado por vecinos del paraje conocido como La Cañada en la comunidad de San Antonio Delicias, quienes avisaron a las autoridades

Hallazgo Hombre Muerto Terrenos Cultivo La Cañada San Antonio Delicias Atltzayanca TlaxcalaEl cuerpo fue encontrado en la comunidad de San Antonio Delicias. Foto: Facebook Fórmula TLX Tlaxcala

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Un hombre fue hallado sin vida en Atltzayanca, Tlaxcala. La FGJE promete esclarecer el homicidio. Conoce los detalles de este caso.

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