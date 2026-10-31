Hallan a un Hombre Sin Vida en Terrenos de Cultivo de Atltzayanca, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó que investiga por el delito de homicidio calificado el hallazgo de un hombre sin vida en el municipio de Atltzayanca.

De acuerdo con la dependencia, el cuerpo se encontraba en terrenos de cultivo ubicados en el paraje conocido como La Cañada, de la comunidad de San Antonio Delicias.

El descubrimiento ocurrió el pasado jueves 29 de octubre de 2026, a través del Servicio de Emergencias 911, se reportó la localización de un masculino sin signos vitales.

Por lo que elementos de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los primeros indicios.

La FGJE Tlaxcala refrendó su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a quien o quienes resulten responsables y llevarlos ante la autoridad judicial.

Con información de N+

GMAZ