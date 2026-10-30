Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas, Dejan 6 Víctimas: Aranza, la Niña de 7 Años entre Ellas

El caos y el miedo invadió a los habitantes de Matamoros, Tamaulipas, luego de los hechos violentos que se desataron tras la captura de Axel Alfredo “N”, “Axel”, identificado como el segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones”. Sin embargo, durante estas acciones seis personas civiles perdieron la vida; sus familias exigen justicia.

Como resultado de los trabajos de inteligencia militar de las Fuerzas Federales, se logró la detención del sujeto relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Además, “Axel” está vinculado con una agresión contra integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), ocurrida el 17 de mayo, en la que murió un compañero y varios más resultaron lesionados.

Durante la movilización de los elementos de seguridad para su captura, se presentaron bloqueos con unidades de transporte público y de transporte de carga, algunas de ellas fueron incendiadas. También lanzaron artefactos poncha llantas en las calles de Matamoros y en el municipio de Valle Hermoso, lo que causó pánico.

Debido a que en algunos casos, pasajeros del transporte público fueron obligados a descender de las unidades que posteriormente fueron utilizadas para bloquear la circulación.

Las obstrucciones afectaron vialidades como la avenida Pedro Cárdenas, el bulevar Manuel Cavazos Lerma, la avenida Marte R. Gómez, la avenida Lauro Villar y el Sendero Nacional, además de tramos de la carretera Matamoros-Reynosa. Pero fue durante estos hechos que seis personas perdieron la vida, entre ellas, una menor de edad.

La SSP confirmó el deceso de Aranza Aidely, una niña de 7 años de edad, de origen estadounidense, quien perdió la vida a causa de impactos de arma de fuego al quedar en medio de un tiroteo. La menor se encontraba junto a su madre en inmediaciones de la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Las Rusias, cuando quedaron en medio de la agresión.

"Tenía una vida por delante, ha sido arrancada de su familia y amigos por un hecho de violencia sin sentido. Su muerte debe ser un llamado a la acción para poner fin a la violencia en México", escribieron.

A la muerte de Aranza, se suma la de cuatro integrantes de una familia: Miguel, Graciela, Marisol, y Priscila.

La familia iba en su vehículo sobre la carretera Matamoros-Reynosa cuando impacaton contra otra unidad atravesada para mantener el bloqueo. El choque contra el camión dañado por el fuego les provocó severas lesiones que terminaron con su vida. El único sobreviviente fue un niño de tres años de edad, hijo de Priscila.

El menor se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica, sin embargo, no volverá a ver a su madre.

La sexta víctima fue identificada como Filiberto 'N', quien circulaba en su camioneta Ford F-150 sobre la vialidad que comunica con el puente internacional “Los Indios”, que comunica Brownsville, Texas con Matamoros.

El hombre de nacionalidad estadounidense impactó su unidad contra un camión que usaron para cerrar el paso del puente. Luego del reporte, elementos de Protección Civil de la ciudad de Valle Hermoso, le brindaron los primeros auxilios para revisar al conductor, pero ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento las autoridades han informado que la siutuación en las vialidades y calles está normalizada. No hay detenidos por estos hechos que derivaron en la muerte de seis personas.

EPP