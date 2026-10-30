Homicidios

Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas, Dejan 6 Víctimas: Aranza, la Niña de 7 Años entre Ellas

Los hechos ocurrieron tras la captura de Axel Alfredo “N”, identificado como segundo al mando del grupo criminal “Ciclones”

La jornada violenta causó pánico entre los habitantes del municipioFoto: Redes
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