Cronología de la Violencia en Tamaulipas tras Detención de Axel Alfredo ‘N’

En Tamaulipas, la detención de Axel Alfredo ‘N’, presunto líder de la célula criminal conocida como Los Ciclones, desató una serie de bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en Matamoros y municipios aledaños.

Axel es hijo de José Alfredo Cárdenas El Contador, y sobrino de Osiel Cárdenas, ambos, figuras dentro del Cártel del Golfo.

Uno de los primeros bloqueos registrados por las autoridades locales fue en calle Sexta y Periférico, y en los accesos a la colonia Mariano Matamoros y la avenida Carlos Salazar.

Las situaciones de riesgo se extendieron a 8 puntos de la ciudad.

Servicios de emergencia y bomberos se movilizaron para sofocar los incendios en diversos puntos.

El coordinador de Protección Civil de Matamoros, Gustavo Acuña, resultó herido al sofocar un vehículo en llamas en el sector Los Sauces.

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También hubo bloqueos en la carretera Matamoros-Reynosa, en caminos de los ejidos Empalme, Lucio Blanco y Control, y en el municipio de Valle Hermoso.

Hombres armados habrían obligado a pasajeros a descender de camiones de carga y de transporte.

También lanzaron ponchallantas.

Algunos ciudadanos aprovecharon para realizar rapiña a los camiones quemados. Mientras que trabajadores de maquilas tuvieron que caminar los largos trayectos de la zona industrial.

En escuelas, los alumnos quedaron atrapados.

En el ejido de Las Rusias, al norte de Matamoros, se denunció que un helicóptero abrió fuego impactando a una familia que viajaba en una camioneta. Una menor de 7 años, de nombre Arayza, falleció y su madre y otra persona resultaron lesionadas.

La Fiscalía estatal confirmó que ya investiga los hechos.

La Embajada de Estados Unidos lanzó una alerta de seguridad por la actividad policial.

Minutos después de las 4 de la tarde, el Ayuntamiento informó que ya no había situaciones de riesgo y se realizaron labores para retirar los obstáculos y liberar las vialidades.

Por la noche cuatro personas murieron en un choque contra uno de los vehículos incendiados en el ejido Soliseño.

En un comunicado la noche del jueves, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que fuerzas federales mantienen el despliegue y reforzamiento de la presencia operativa en Matamoros y la región.

Y precisó que como parte de esas acciones, los bloqueos registrados en distintos puntos de Matamoros y la región fueron retirados totalmente, y que la circulación en las vialidades afectadas había quedado restablecida.

Con información de N+.

LECQ