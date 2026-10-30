Seguridad

Cronología de la Violencia en Tamaulipas tras Detención de Axel Alfredo ‘N’

Luego de la detención del presunto líder de la célula criminal conocida como ‘Los Ciclones’, se registraron varios bloqueos, quemas de vehículos y enfrentamientos

Bloqueo y quema de vehículo en Tamaulipas.Foto: N+

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Violencia en Tamaulipas tras captura de líder criminal: bloqueos, incendios y enfrentamientos en Matamoros. La Fiscalía investiga y fuerzas federales refuerzan la seguridad. ¿Qué sucedió?

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