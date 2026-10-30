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Festival Miquiztli 2026: ¿Cuándo Es el Concierto Gratis de Julieta Venegas por Día de Muertos?

La cantante mexicana formará parte del evento, que ofrecerá actividades culturales, desfiles, exposiciones, ofrendas y presentaciones musicales

Julieta Venegas durante un concierto en el Festival Internacional del Cervantino. Foto: CuartoscuroJulieta Venegas durante un concierto en el Festival Internacional del Cervantino. Foto: Cuartoscuro

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