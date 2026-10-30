Festival Miquiztli 2026: ¿Cuándo Es el Concierto Gratis de Julieta Venegas por Día de Muertos?

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas ofrecerá un concierto gratuito en Cuernavaca, Morelos, como parte de las actividades del Festival Miquixtli 2026, una celebración dedicada a las tradiciones del Día de Muertos.

El espectáculo forma parte de la cartelera cultural Xochicalco, bajo el lema “Tierra de Encuentros”, con el que Morelos busca reunir distintas expresiones artísticas y culturales durante las celebraciones de esta temporada.

La presentación será este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, ubicada en el centro de Cuernavaca.

El acceso al concierto de Julieta Venegas será gratuito, por lo que las personas interesadas podrán acudir a disfrutar de su música como parte de las actividades programadas para esta edición del festival.

El Festival Miquixtli se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con actividades en Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla y Tepoztlán.

La programación contempla propuestas para diferentes públicos, entre ellas recorridos por ofrendas, muestras de cartonería, exposiciones, gastronomía, música y actividades relacionadas con las costumbres de las comunidades de Morelos y otras regiones del país.

Entre los eventos programados para el viernes están:

17:00 horas: Desfile Miquixtli, con recorrido por avenida Morelos, calle Hidalgo y bulevar Juárez.

18:00 horas: Inauguración del Festival Celebrando la Eternidad, en La Casa de los Árboles.

19:00 horas: Concierto de Julieta Venegas, en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar.

19:00 horas: Presentación musical de Luna López, en la misma plaza.

20:00 horas: Pasacalles y Leyendas de Zacualpan, en el Callejón de la Herradura.

20:00 horas: Concierto de Rosy Arango, titulado Entre Rancheras y Catrinas, en el Centro Cultural Teopanzolco.

FBPT