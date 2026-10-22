Sociedad

Pan de Muerto Negro: ¿De Qué Están Hechas las Cenizas que le Dan su Color?

Es una de las variedades gastronómicas que acompañan la ofrenda de Día de Muertos; te contamos qué hace su tonalidad

Pan de muerto de color negroPan de muerto totomoxtle. Foto: Cuartoscuro
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