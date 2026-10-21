Pan de Muerto en Forma de Mariposa: ¿Por Qué Se Dedica a las Niñas Fallecidas?

Entre las variedades de pan que forman parte de las celebraciones del Día de Muertos en México hay una pieza con forma de mariposa, elaborada tradicionalmente en San Andrés Mixquic, uno de los pueblos de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

Esta figura se relaciona con una creencia popular según la cual las almas de las niñas fallecidas se transforman en mariposas. Por ello, este pan tiene un significado particular dentro de las costumbres con las que algunas familias recuerdan a sus seres queridos durante las festividades de noviembre, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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¿Qué significa el pan de muerto en forma de mariposa?

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el pan de mariposa forma parte de las variedades regionales asociadas con las celebraciones del Día de Muertos.

La mariposa representa, dentro de esta creencia popular, una forma de evocar a las niñas fallecidas y su vínculo con el mundo de los vivos durante estas fechas.

En las culturas prehispánicas, la papalotlaxcalli, también conocida como pan de mariposa, era una especie de tortilla cuya masa, todavía cruda, se marcaba con un sello en forma de mariposa. Después de cocerse, podía decorarse con distintos colores.

El pan de muerto es uno de los alimentos representativos de las ofrendas colocadas durante el Día de Muertos en México. Su presencia en los altares forma parte de las costumbres con las que las familias recuerdan a sus seres queridos y mantienen vivo su vínculo con quienes han fallecido.

Además de su valor gastronómico, este alimento tiene un significado simbólico dentro de la celebración. Se coloca junto con otros elementos, como veladoras, flores de cempasúchil, agua y alimentos que eran del gusto de las personas recordadas. La composición de cada ofrenda depende de las tradiciones familiares y regionales.

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