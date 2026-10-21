Sociedad

Pan de Muerto en Forma de Mariposa: ¿Por Qué Se Dedica a las Niñas Fallecidas?

Es parte de la diversidad de elementos que acompañan las ofrendas del Día de Muertos en México

Pan de muerto mariposaPan de muerto de mariposa . Foto: INPI

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