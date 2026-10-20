Sociedad

¿Qué Significa la Forma del Pan de Muerto? Esto Representa Cada Elemento en la Figura

Es parte tradicional del altar de Día de Muertos; tiene relación con la vida y la muerte

Pan de muertoEl pan de muerto es un elemento representativo de los altares en Día de Muertos. Foto: AFP

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