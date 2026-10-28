Sociedad

Rodada al Mictlán en Mixquic 2026: ¿Cuándo Es y Puntos de Salida del Evento por Día de Muertos?

La actividad ciclista tiene como fin llegar a San Andrés Mixquic

Paseo Nocturno de Día de MuertosUna familia disfrazada participa en un paseo en bicicleta por Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro

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¿Cuándo Es la Rodada al Mictlán por Día de Muertos en Mixquic 2026? Puntos de Salida del Paseo Ciclista | N+