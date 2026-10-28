Rodada al Mictlán en Mixquic 2026: ¿Cuándo Es y Puntos de Salida del Evento por Día de Muertos?

Las personas que disfrutan del ciclismo podrán participar en la rodada al Mictlán, una actividad programada para el sábado 31 de octubre de 2026, con destino a San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX).

La convocatoria contempla distintos puntos de encuentro desde el centro de la capital hasta Tláhuac, con salidas escalonadas durante la mañana. La actividad está dirigida a ciclistas de nivel intermedio y avanzado, mayores de 18 años, por lo que recomendaron contar con experiencia previa y una bicicleta en buenas condiciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Preparan Tumbas del Panteón Cimatario para el Día de Muertos en Querétaro

Entre los requisitos para participar se encuentra llevar una cámara de refacción y herramienta básica para atender posibles contratiempos mecánicos durante el recorrido.

¿Dónde y a qué hora inicia la Rodada al Mictlán en Mixquic?

Los participantes podrán incorporarse en distintos puntos de reunión. Los horarios y ubicaciones son:

7:00 horas: Plaza Tlaxcoaque. El punto de encuentro se ubica en Fray Servando Teresa de Mier, en la zona centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

8:20 horas: Pilares Cocodrilo, en la colonia Los Olivos, cerca del Metro Olivos, en Tláhuac.

9:10 horas: Pilares Selene, en avenida Estanislao Ramírez Ruiz número 1, en la primera sección de la colonia Selene, alcaldía Tláhuac.

Para participar en esta actividad, es importante preparar la bicicleta y llevar el equipo básico necesario para realizar el recorrido.

San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, es uno de los lugares más representativos de la celebración del Día de Muertos. Durante estas fechas, las familias se reúnen para recordar a sus seres queridos mediante ofrendas, flores de cempasúchil, veladoras y alimentos que colocan en los altares.

Una de las tradiciones más conocidas es la Alumbrada, que se realiza en el panteón de la localidad. Durante esta ceremonia, las tumbas se iluminan con velas y cirios, mientras los familiares permanecen junto a ellas para honrar la memoria de quienes fallecieron.

FBPT