Accidentes

Adulto Mayor Choca Contra Tienda en Ciudad Juárez; Confunde Freno con Acelerador

Antes del choque, el hombre se retiró de una gasolinera sin percatarse de que la manguera aún estaba conectada a su auto

Adulto mayor choca contra tiendaAdulto Mayor Choca Contra Tienda. Foto: N+

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Un hombre de la tercera edad arranca con la manguera de gasolina conectada y termina chocando contra una tienda.

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