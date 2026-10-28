Adulto Mayor Choca Contra Tienda en Ciudad Juárez; Confunde Freno con Acelerador



La tarde de este miércoles, un hombre de la tercera edad chocó contra una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la avenida Municipio Libre y la calle Libertad, luego de confundir el acelerador con el freno.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba cargando gasolina cuando creyó que el servicio había terminado y puso en marcha el vehículo, pese a que la manguera aún permanecía conectada al tanque.

Ante las señas de los despachadores, el conductor pensó que había atropellado a una persona, por lo que descendió rápidamente del automóvil. Sin embargo, al volver a subir para intentar maniobrar, pisó el acelerador en lugar del freno y terminó impactándose contra el establecimiento.

Tras el accidente, elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para resguardar la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes. El conductor, cuya identidad no había sido establecida hasta el momento, fue retenido mientras se realizaba el peritaje para determinar los daños ocasionados y deslindar responsabilidades.