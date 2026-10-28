Sujeto en Estado de Ebriedad Asesinó a un Hombre en Tlachichuca, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo sentencia condenatoria contra Eduardo ‘N’, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre en la localidad de Paso Nacional, municipio de Tlachichuca.

De acuerdo con la investigación, el 26 de junio de 2025, la víctima se encontraba en su domicilio en compañía del hoy sentenciado, donde ambos consumían bebidas alcohólicas y jugaban cartas.

En determinado momento y producto de un desacuerdo entre ellos, Eduardo ‘N’ lo atacó con un arma punzocortante, ocasionándole múltiples lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Durante la agresión, una familiar de la víctima ingresó al inmueble y sorprendió al responsable cuando aún lo atacaba, circunstancia que formó parte de los antecedentes expuestos durante el proceso penal.

Tras el desahogo del juicio oral, se emitió fallo condenatorio contra Eduardo ‘N’. Posteriormente, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial le impuso una pena de 27 años y seis meses de prisión, además del pago de la reparación integral del daño, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución de sentencia.

Por último, la FGE Puebla refrendó su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida y procurar que sus responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Con información de N+

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