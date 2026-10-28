Homicidios

Sujeto en Estado de Ebriedad Asesinó a un Hombre en Tlachichuca, Puebla

Eduardo 'N' se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con la víctima cuando la atacó con un objeto punzocortante en la localidad Paso Nacional

Sentenciado Eduardo N Homicidio Hombre Objeto Punzocortante Paso Nacional Tlachichuca PueblaEduardo 'N' atacó a la víctima con un objeto punzocortante. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Condenado a 27 años por homicidio en Tlachichuca: Eduardo 'N' atacó a su amigo tras un desacuerdo mientras bebían.

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