Homicidios

Abandonan un Cuerpo Sin Vida cerca de un Centro de Salud de la Ciudad de Puebla

El hombre fue localizado atado de pies y manos en un terreno de la colonia 2 de Marzo; la Fiscalía ya realiza las investigaciones por el homicidio

Localizan un cuerpo sin vida en la colonia 2 de Marzo de Puebla.Investigan homicidio en la colonia 2 de Marzo de Puebla. Foto: Facebook Chamucos México

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Hallan cuerpo sin vida con signos de violencia en la colonia 2 de Marzo de Puebla. La Fiscalía investiga el homicidio.

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