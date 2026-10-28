Abandonan un Cuerpo Sin Vida cerca de un Centro de Salud de la Ciudad de Puebla

Un hombre fue localizado sin vida en la calle Clara Córdoba Moran, colonia 2 de Marzo, junto al Centro de Salud en la ciudad de Puebla.

Elementos de seguridad se movilizaron al sitio durante la madrugada de este 28 de octubre, en donde confirmaron el hallazgo reportado por ciudadanos.

En el lugar se encontraba un masculino atado de pies y manos con una cartulina verde clavada en su espalda con la leyenda de índole delictiva; además, presentaba dos impactos de arma de fuego por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El cuerpo de emergencias confirmó que ya no contaba con signos vitales por lo que agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) procedieron al levantamiento del cuerpo para posteriormente realizarle la necropsia de ley y conocer las casas de la muerte.

Por su parte, los agentes de investigación comenzaron con las indagatorias para esclarecer este homicidio que altera la calma de los habitantes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el cadáver ya fue identificado, pero espera más información con el paso de las horas.

La carpeta de investigación ya fue abierta para poder conocer el móvil del asesinato y dar con los responsables, derivado a la forma en la que fue encontrado, no se descarta un posible ajuste de cuentas.

Este homicidio se suma al saldo rojo que tuvo la entidad poblana en estas ultimas 24 horas, otro de ellos fue en un negocio de hamburguesas de San Martín Texmelucan en donde un persona perdió la vida y otra más resultó lesionada por impacto de bala.

El ataque armado movilizó a elementos policiales al Boulevard Jalisco, esquina con la calle Puerto de Veracruz en la colonia El Rosario.

De manera preliminar se sabe que sujetos armados dispararon de manera directa contra un hombre que se encontraba al interior del establecimiento, mientras que la otra víctima resultó lesionada por daños colaterales.

Con información de N+

MCS