Detienen a Menor en Tlaquepaque; Recibía 2 Mil Pesos por Cada Mujer Reclutada

Tres adolescentes originarias de San Juan de los Lagos fueron localizadas en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, luego de que presuntamente fueran trasladadas con la promesa de obtener trabajo en la elaboración de sombreros.

De acuerdo con información de la Policía Municipal, las jóvenes, de 17, 16 y 15 años de edad, fueron observadas en aparente estado de desorientación. Al acercarse los oficiales, las adolescentes señalaron que estaban extraviadas.

Durante la entrevista, explicaron que un día antes un hombre había acudido por ellas para ofrecerles empleo en la elaboración de sombreros; sin embargo, las dejó en la central camionera y después perdieron contacto con él.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Menor de 15 Años en la Nueva Central Camionera; Presuntamente es Reclutadora

Las tres menores fueron trasladadas ante la Fiscalía para dar seguimiento al caso. En ese lugar, la adolescente identificada como Paulina ‘N’, de 15 años, manifestó que se dedicaba a reclutar mujeres y que recibía dos mil pesos por cada una que captaba. También aseguró conocer al hombre que las trasladó desde San Juan de los Lagos.

Por estos hechos, la adolescente de 15 años quedó retenida, mientras que las otras dos jóvenes permanecieron bajo atención de la autoridad ministerial.