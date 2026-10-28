Seguridad

Detienen a Menor en Tlaquepaque; Recibía 2 Mil Pesos por Cada Mujer Reclutada

La adolescente, identificada como Paulina ‘N’, quedó retenida. Autoridades ya investigan su caso

menor detenida en TlaquepaqueLas otras dos menores están bajo atención de la autoridad ministerial. Foto: Policía de Tlaquepaque

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Detienen a menor en Tlaquepaque por reclutar mujeres. Tres adolescentes rescatadas en estado de desorientación.

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