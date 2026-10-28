Sociedad

¿A Qué Hora Se Puede Ver la Ofrenda en el Zócalo por Día de Muertos 2026? Este Día Abre

Si planeas visitar la Ofrenda Monumental del Día de Muertos 2026 en el Zócalo CDMX, consulta el horario en el que se podrá ver

Conoce A Qué Hora Se Pone la Ofrenda 2026 en el Zócalo CDMXLa Ofrenda Monumental en el Zócalo CDMX planea romper un Récord Guinness. Foto: Cuartoscuro
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¿A Qué Hora Se Pone la Ofrenda 2026 en el Zócalo CDMX? Este Día Abre el Mega Altar de Día de Muertos | N+