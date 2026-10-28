¿A Qué Hora Se Puede Ver la Ofrenda en el Zócalo por Día de Muertos 2026? Este Día Abre

La Mega Ofrenda del Zócalo CDMX es una de las atracciones más representativas del Día de Muertos 2026, y ya hay mucha expectativa por saber a qué hora la ponen. Por ello, acá te decimos desde cuándo se podrá ver y el horario para visitar el altar.

La capital se prepara para recibir una de las celebraciones más importantes de México y en esta ocasiones esperan romper el Récord Guinness de la Calavera Catrina más alta del mundo, con más de 32 metros de altura.

El altar en la Plaza de la Constitución rendirá homenaje a la tradicional Catrina de José Guadalupe Posada, la cual estará acompañada de tapetes de aserrín y miles de flores de cempasúchil.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alistan Catrina Gigante para la Ofrenda Monumental 2026

Además de la Catrina gigante en el Zócalo, habrá enormes figuras de ajolotes, anfibios endémicos de los canales de Xochimilco, los cuales fueron intervenidos por artistas y colectivos mexicanos por el Día de Muertos 2026.

¿A qué hora se pone la ofrenda en el Zócalo 2026?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que la inauguración del altar en la Plaza de la Constitución se realizará este jueves 29 de octubre a las 17:30 horas, por lo que a partir de dicho horario las personas podrán visitarla.

Actualmente, continúan los preparativos de la instalación, de ahí que si acudes antes al Zócalo podrás ver algunos detalles de la ofrenda, sin embargo aún no está completa y por ello se recomienda acudir a partir de la noche de este jueves.

La Mega Ofrenda del Zócalo no cuenta con un horario de apertura y cierre, ya que está abierta las 24 horas, sin embargo se recomienda seguir las indicaciones de los organizadores para contemplarla de la mejor manera.

¿Hasta cuándo estará abierta la ofrenda en el Zócalo 2026?

El altar en la Plaza de la Constitución estará abierto al público hasta el 2 de noviembre, fecha conmemorativa del Día de Muertos 2026. De esta manera, las personas contarán con cuatro días para poder verla.

Es importante recordar que la Mega Ofrenda en el Zócalo 2026 se puede visitar de manera gratuita y no cuenta con un horario fijo, aunque se recomienda respetar las indicaciones de los organizadores.

PPP