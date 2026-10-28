Celebración a San Judas Tadeo 2026 en Tamaulipas: Así Llegan Devotos a Iglesias

Con ofrendas, imágenes religiosas, arreglos florales y oraciones, cientos de fieles se congregaron en iglesias de Reynosa y Tampico para celebrar a San Judas Tadeo, considerado el patrono de las causas difíciles e imposibles.

En Reynosa, las celebraciones provocaron el cierre temporal de algunas calles de la colonia La Cañada, donde se encuentra la iglesia dedicada al santo. Como cada año, el recinto recibió a los devotos desde la tarde del 27 de octubre y hasta la medianoche del 28, quienes acudieron para llevar flores, veladoras y serenatas, así como para agradecer los favores recibidos y pedir por sus necesidades.

Debido a la concentración de visitantes, las calles Hawái y Prolongación Londres permanecen cerradas a la circulación hasta la mañana del jueves 29 de octubre, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

En Tampico, los devotos acudieron a la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en la colonia El Cascajal, donde familias enteras participaron en esta tradición religiosa.

A las afueras del templo, comerciantes y vendedores ambulantes instalaron puestos con veladoras, rosarios, estampas religiosas y antojitos mexicanos, creando un ambiente festivo entre los asistentes.

En Nuevo Laredo, la iglesia que lleva su nombre, ubicada en la colonia del ISSSTE, no es la excepción; cientos de personas acudieron para agradecerle por los milagros recibidos, ya sean de salud, económicos o de trabajo, dejándole sus veladoras, flores y algunos otros llevan sus cuadros, figuras de yeso o van vestidos con atuendos de la imagen de San Judas Tadeo para ser bendecidos por el sacerdote.

De esta manera, las celebraciones en cada municipio reflejaron la devoción de las familias tamaulipecas, que año con año mantienen viva esta tradición religiosa.