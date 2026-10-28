Sociedad

Celebración a San Judas Tadeo 2026 en Tamaulipas: Así Llegan Devotos a Iglesias

La Iglesia católica conmemora en estas fechas su martirio y el de San Simón el Apóstol

Inician Celebraciones a San Judas Tadeo con Ofrendas y Oraciones en TamaulipasInician Celebraciones a San Judas Tadeo. Foto: N+

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San Judas Tadeo, patrono de causas imposibles, reúne a cientos en Reynosa y Tampico. Las calles se cierran para dar paso a la fe y agradecimiento.

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