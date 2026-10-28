Durante la atención a un incidente vial, un agente de Tránsito y Vialidad fue víctima de un intento de atropellamiento por parte de la conductora de una camioneta, quien intentó darse a la fuga luego de que el oficial le indicara que no podía circular por el lugar. El hecho ocurrió sobre la calzada Gómez Morín, en el cruce con Rodríguez Triana, en Torreón.

Los hechos se registraron la tarde de este martes, cuando la conductora circulaba en sentido contrario y el agente le señaló que no podía continuar su recorrido por ese tramo.

Ante la negativa de la conductora a obedecer las señales, el agente intentó retirar la placa delantera de la camioneta para proceder con la infracción correspondiente. En ese momento, la mujer puso en marcha el vehículo, pese a que el elemento de Tránsito se encontraba frente a la unidad.

El oficial logró sujetarse de la puerta del copiloto mientras la camioneta avanzaba; sin embargo, no pudo evitar que la conductora escapara del lugar. El agente resultó con algunas lesiones que están siendo valoradas.