Seguridad

Conductora Embiste a Tránsito para Evitar Multa en Torreón, Coahuila

La mujer huyó del lugar para evitar que el agente le quitara la placa delantera del vehículo

Conductora Embiste a Tránsito para Evitar Multa en TorreónEl agente de Tránsito se sujetó a la puerta del copiloto cuando la conductora emprendió la huida. Foto Tiktok: Marco Vinicio de la Rosa

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