Seguridad

Agresión Armada Deja a Joven Sin Vida y un Hombre Lesionado en Hermosillo

Luego del ataque directo a las víctimas, los presuntos agresores huyeron al sur por calles de la colonia 5 de Mayo de la capital de Sonora

Agresión Armada Deja a Joven Sin Vida y un Hombre Lesionado en HermosilloAgresión Armada Deja a Joven Sin Vida y un Hombre Lesionado en Hermosillo. Foto: archivo N+

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