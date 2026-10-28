Agresión Armada Deja a Joven Sin Vida y un Hombre Lesionado en Hermosillo

Un joven de 20 años perdió la vida y un hombre de 34 resultó lesionado, al ser atacados a balazos la noche del martes en el centro de Hermosillo, donde los agresores realizaron múltiples detonaciones y huyeron, dejando abandonada un arma de fuego.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:20 horas del 27 de octubre, en el callejón 20 de Noviembre, en su extremo sur, en el cruce con la calle Nuevo León, en la colonia 5 de Mayo.



La víctima mortal fue identificada como Airam Enrique 'N', de 20 años, mientras que Jesús Gregorio 'N', de 34, resultó herido por proyectiles de arma de fuego. Este último fue detenido por elementos de la Policía Municipal por posesión de droga.



De acuerdo con la narrativa de los hechos, dos hombres llegaron por los callejones hasta donde estaban las víctimas y dispararon en repetidas ocasiones contra ellas, para después escapar por la misma vía hacia el sur, dejando abandonada un arma de fuego.



Las autoridades indicaron que ambos hombres contaban con registros por violencia familiar: Airam Enrique, en 2020, y Jesús Gregorio en 2010.