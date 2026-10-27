Accidentes

Elemento de la PESP Atropella a Sujeto Sentado en una Banqueta en Hermosillo

El hombre se encontraba fuera de servicio y embistió a un masculino que se encontraba sentado en una banqueta en la colonia López Portillo, al norte de la capital de Sonora

Elemento de la PESP Atropella a Sujeto Sentado en una Banqueta en HermosilloElemento de la PESP Atropella a Sujeto Sentado en una Banqueta en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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