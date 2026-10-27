Elemento de la PESP Atropella a Sujeto Sentado en una Banqueta en Hermosillo

Con lesiones de gravedad terminó un peatón que fue arrollado por un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quien conducía un vehículo particular al estar fuera de servicio, la noche del lunes, al norte de Hermosillo.



El accidente sucedió a las 23:00 horas, en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Tepache, en la colonia López Portillo.



El agente circulaba de norte a sur por la primera vialidad a bordo de un vehículo deportivo modelo 2014, color gris y sin placas de circulación, cuando embistió a la víctima, que estaba sentada en una banqueta.



Después del atropellamiento, el automóvil también derribó parte de un cerco de malla ciclónica de un lote, en la esquina de dichas vialidades, mientras que la víctima fue auxiliada por vecinos del sector, quienes lo sacaron de debajo del auto.



El Departamento de Tránsito Municipal señala que al parecer el percance se debió a la imprudencia del conductor y exceso de velocidad, al dejar huellas de frenado en el pavimento, que dejó una persona lesionada y daños materiales.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al afectado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital público para recibir atención médica.