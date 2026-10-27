Una mujer de 56 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un conductor que circulaba sobre la avenida Abasolo y que, al intentar dar vuelta hacia la calzada Colón, en Torreón, Coahuila, terminó involucrado en el percance.

Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle atención a la peatona, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir una valoración médica y determinar su estado de salud.

En el lugar también acudieron las autoridades correspondientes para realizar las diligencias y revisar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento. Tanto el conductor como el vehículo involucrado fueron retenidos mientras se lleva a cabo el procedimiento correspondiente.

Será un juez calificador quien determine la responsabilidad del automovilista en este hecho, una vez que se analicen las condiciones en las que ocurrió el accidente y se deslinden las responsabilidades correspondientes.