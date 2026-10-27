Accidentes

Atropellan a Mujer en Calzada Colón de Torreón, Coahuila; Conductor es Detenido

Un juez calificador determinará la responsabilidad del presunto responsable del accidente

Atropellan a Mujer en Calzada Colón de Torreón, Coahuila; Conductor es DetenidoUna mujer de 56 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un conductor. Foto: N+

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Un juez calificador determinará la responsabilidad del presunto responsable del accidente

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