Sociedad

Bloquean Vialidades por Problemas de Drenaje en Torreón, Coahuila

Vecinos de la colonia Braulio se manifestaron para exigir atención por parte del SIMAS

Bloquean Vialidades por Problemas de Drenaje en Torreón, CoahuilaLos manifestantes bloquearon la avenida Tercera, desde la calle 11 hasta la 14, y el bulevar Laguna. Foto: N+

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