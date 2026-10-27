Bloquean Vialidades por Problemas de Drenaje en Torreón, Coahuila

Habitantes de la colonia Braulio, en Torreón, denunciaron problemas de drenaje que, aseguran, persisten desde hace varios meses. Los vecinos señalaron que, pese a los reportes realizados ante las autoridades, no han obtenido una solución a esta problemática.

La noche de este lunes, los colonos realizaron una manifestación y bloquearon la avenida Tercera, desde la calle 11 hasta la calle 14 y el bulevar Laguna, para exigir atención por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

De acuerdo con los habitantes, han presentado diversos reportes ante el organismo operador; sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han recibido una respuesta favorable, por lo que decidieron manifestarse para hacer visible su inconformidad.

El bloqueo comenzó alrededor de las cinco de la tarde y se prolongó hasta las nueve de la noche, lo que ocasionó que vehículos particulares y tráileres permanecieran varados durante varias horas en el sector.

Los vecinos advirtieron que continuarán con este tipo de protestas hasta obtener una solución a los problemas de drenaje que afectan a la colonia.