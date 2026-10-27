Reportan Apagón en Lomas de Angelópolis, Sonata y La Vista en Puebla

En las últimas horas conductores y habitantes de la zona de Lomas de Angelópolis en Puebla, reportaron fallas en el servicio de energía eléctrica. De acuerdo con reportes en redes sociales, parte de la zona residencial se quedó sin luz.

Los fraccionamientos donde reportan el apagón de esta noche se encuentran en Lomas de Angelópolis I y II, Sonata y La Vista. Mientras tanto, Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha confirmado el reporte y trabaja en identificar la causa para recuperar el suministro lo antes posible.

La falla eléctrica está afectando a miles de habitantes de casas y departamentos, así como algunas plazas comerciales. Videos que circulan en las redes sociales demuestran que son las luces de automóviles, o lámparas de batería, las que iluminan un poco en la zona.