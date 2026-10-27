Accidentes

Reportan Apagón en Lomas de Angelópolis, Sonata y La Vista en Puebla

La falla eléctrica está afectando a miles de habitantes de casas y departamentos, así como algunas plazas comerciales

Por más de una hora han estado en penumbras habitantes de la zona de Cholula y Puebla.Por más de una hora han estado en penumbras habitantes de la zona de Cholula y Puebla. Foto: Sicom Lomas

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Residentes de Lomas de Angelópolis y zonas aledañas sufren apagón masivo. La CFE recibió el reporte para resolverlo.

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