Dos estudiantes de 14 años resultaron lesionados luego de ser atropellados por un automóvil a las afueras de la Secundaria 80, sobre la calle Fray Landín, en Saltillo, Coahuila.

Los jóvenes, identificados como Sydnei 'N' y Edgar 'N', recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios.

Debido a las lesiones que presentaban, ambos adolescentes fueron trasladados al Hospital General en código amarillo para recibir atención médica.

La conductora del vehículo, identificada como Elizabeth 'N', fue detenida y trasladada por las autoridades para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.