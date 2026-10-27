Atropellan a Dos Estudiantes Afuera de Secundaria en Saltillo, Coahuila
La presunta responsable fue detenida por las autoridades y puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica
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Dos estudiantes de 14 años resultaron lesionados luego de ser atropellados por un automóvil a las afueras de la Secundaria 80, sobre la calle Fray Landín, en Saltillo, Coahuila.
Los jóvenes, identificados como Sydnei 'N' y Edgar 'N', recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios.
Debido a las lesiones que presentaban, ambos adolescentes fueron trasladados al Hospital General en código amarillo para recibir atención médica.
La conductora del vehículo, identificada como Elizabeth 'N', fue detenida y trasladada por las autoridades para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.