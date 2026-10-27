Accidentes

Atropellan a Dos Estudiantes Afuera de Secundaria en Saltillo, Coahuila

La presunta responsable fue detenida por las autoridades y puesta a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica

Atropellan a Dos Estudiantes Afuera de Secundaria en Saltillo, CoahuilaLos estudiantes fueron trasladados al Hospital General en código amarillo. Foto: N+

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