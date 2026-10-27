Accidentes

Menor y su Mascota son Rescatados de Incendio en Medellín de Bravo, Veracruz

Elementos del cuerpo de emergencias atendieron un siniestro registrado al interior de una vivienda donde un joven de 15 años fue puesto a salvo

Menor es Rescatado de Incendio en Medellín de Bravo, VeracruzUna segunda mascota fue rescatada de un inmueble contiguo a donde ocurrió el incendio. Foto: N+

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Un joven de 15 años y su perrita fueron rescatados de un incendio en Medellín de Bravo. Bomberos salvaron también a un gato de una casa vecina.

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