Menor y su Mascota son Rescatados de Incendio en Medellín de Bravo, Veracruz

Un menor de 15 años fue rescatado de un incendio en su vivienda en un fraccionamiento de Medellín de Bravo. El joven logró encontrar una ruta de salida segura por donde también sacó a su mascota, una perrita que le acompañaba.

Vecinos reportaron el siniestro a los cuerpos de emergencias a través del número 911 y minutos más tarde, arribaron al sitio bomberos municipales de Medellín, quienes llegaron a la calle Jardín de San Mateo, donde iniciaron el combate del incendio.

Durante las labores de sofocamiento, los cuerpos de emergencias lograron rescatar un gato que había intentado escapar de la vivienda contigua que también había sido alcanzada por el fuego.

Se consideró pérdida total de las zonas incendiadas de dos viviendas, siendo solamente esos daños materiales el saldo final reportado por los servicios de emergencia que atendieron el incendio registrado en el domicilio.