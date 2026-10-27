Accidentes

Explosión en Gasolinera de Ciudad Juárez Deja Dos Lesionados

Los trabajadores utilizaban una herramienta eléctrica para cortar el pavimento cuando ocurrió el estallido

Se registra explosión en gasolinera de Ciudad JuárezSe registra explosión en gasolinera de Ciudad Juárez. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos trabajadores heridos tras explosión en gasolinera de Ciudad Juárez. Una chispa alcanzó un tanque oxidado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Explosión en Gasolinera de Ciudad Juárez Deja Dos Lesionados | N+