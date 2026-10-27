Explosión en Gasolinera de Ciudad Juárez Deja Dos Lesionados

Esta tarde se registró una explosión en una gasolinera ubicada en el cruce de la calle Pedro Baranda y la Av. Perimetral Carlos Amaya, mientras se realizaban trabajos para reemplazar el pavimento. El incidente dejó a dos trabajadores lesionados y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores realizaban cortes en el pavimento con una herramienta eléctrica tipo pulidora cuando una chispa habría alcanzado un tanque antiguo y oxidado que se encontraba enterrado y en cuyo interior presuntamente se había acumulado gas, lo que habría provocado la explosión.

Tras el incidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que elementos del Departamento de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona.

Ambos trabajadores fueron trasladados para recibir atención médica, mientras que las autoridades realizaron las labores correspondientes y revisaron las condiciones en las que ocurrió el accidente.