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Transportistas de Chihuahua se Suman al Paro Nacional; Bloquean Circulación

La movilización busca frenar los robos contra operadores y atender el incremento en los costos que enfrenta el sector transportista

Transportistas Exigen Mayor VigilanciaTransportistas Exigen Mayor Vigilancia. Foto: N+

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Transportistas buscan detener los robos y enfrentar altos costos.

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