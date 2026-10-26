Transportistas de Chihuahua se Suman al Paro Nacional; Bloquean Circulación

Transportistas de todo el país realizan un paro nacional este lunes para exigir mayor seguridad en las carreteras, frenar los asaltos contra operadores y atender los altos costos de operación.

En la ciudad de Chihuahua, la concentración se lleva a cabo en la caseta Sacramento, ubicada en el kilómetro 31 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez. Entre las principales exigencias está que la Secretaría de Gobernación refuerce la vigilancia para prevenir el robo de mercancías.

Víctor Alonso Meraz, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, señaló que los grupos del crimen organizado aprovechan los tramos donde los camiones reducen la velocidad para interceptarlos con armas de fuego y despojar a los operadores de dinero y mercancía.

Asimismo, indicó que uno de los tramos más peligrosos y costosos del país se encuentra en Puebla, en la autopista conocida como Arco Norte, mientras que en Chihuahua identificó el tramo de Villa Ahumada como uno de los más peligrosos.

La Residencia General de Conservación de Carreteras y la Subdirección de Transporte del Centro SICT Chihuahua informaron que, hasta las 16:00 horas, continuaba el bloqueo total de la circulación por parte de manifestantes en dos puntos: el tramo Delicias-Chihuahua de la carretera federal 45 y la caseta Sacramento, ubicada en el kilómetro 30+400 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución por la presencia de unidades detenidas y manifestantes en las inmediaciones de ambos tramos. También recomendaron considerar los tiempos de traslado y utilizar rutas alternas en caso de ser necesario.

