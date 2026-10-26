Transportistas se Manifiestan con Bloqueos Intermitentes en La Costerita, Culiacán

Transportistas de carga realizan bloqueos momentáneos sobre la carretera Benito Juárez, conocida como La Costerita, en Culiacán, Sinaloa, como parte de una protesta para exigir mayor seguridad en las carreteras del país.

La movilización contempla el desplazamiento de tractocamiones por la zona de El Trébol, cerca de La Costerita, para continuar por el bulevar Jesús Kumate hasta Ley del Valle y regresar por la misma ruta.

Entre las principales demandas del sector se encuentran el combate a los asaltos y las extorsiones en carreteras, mayor protección para los operadores y atención a los costos de operación, así como a los problemas relacionados con los servicios de grúas y los trámites del autotransporte.

Los bloqueos intermitentes generan afectaciones temporales a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar posibles retrasos al transitar por la zona.

APG