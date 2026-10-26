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Transportistas se Manifiestan con Bloqueos Intermitentes en La Costerita, Culiacán

Los operadores exigen mayor seguridad en carreteras, atención a extorsiones y revisión de costos que afectan al sector del autotransporte

Transportistas Realizan Bloqueos Momentáneos en La Costerita en Culiacán, SinaloaTransportistas Realizan Bloqueos Momentáneos en La Costerita en Culiacán, Sinaloa | Foto: N+

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Bloqueos Intermitentes en La Costerita, Culiacán: Así Se Manifiestan Transportistas Hoy | N+