Recorren Baja California en Bicicleta para Seguir la Migración del Zarapito Trinador

Timm Döbert y Leanna Carriere recorren en bicicleta la ruta migratoria del zarapito trinador, un ave playera que viaja miles de kilómetros entre sus zonas de alimentación y reproducción, con el objetivo de promover la conservación de los ecosistemas y acercar a más personas a la naturaleza.

El proyecto Wings of Survival contempla una travesía de aproximadamente 30 mil kilómetros desde Alaska hasta Chile, a través de 15 países, para combinar ciencia, deporte y educación ambiental.

“Estamos realizando un recorrido de 30.000 km, desde Alaska hasta Chile, con el objetivo de utilizar el deporte para conectar a más personas con la naturaleza”, explicó Timm Döbert, científico en ecología tropical e integrante de la iniciativa.

Mediante el seguimiento satelital por GPS, el equipo ha identificado a Baja California como una zona importante para las aves monitoreadas, que encuentran alimento y recuperan energía antes de continuar sus desplazamientos migratorios.

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“Los datos nos indican que Baja California es sumamente importante para estas aves, así como para muchas otras especies migratorias. De hecho, cada una de las aves que estamos monitoreando ha hecho una parada en algún punto de Baja California”, señaló Timm Döbert.

Por su parte, Leanna Carriere, atleta de resistencia extrema, destacó que las aves funcionan como indicadores de la salud ambiental y que proteger sus espacios contribuye a mantener ecosistemas saludables tanto para la fauna como para las personas.

Durante su paso por Ensenada, los integrantes de Wings of Survival colaboraron con Pronatura Noroeste para difundir el mensaje de conservación mediante una rodada simbólica, foros, charlas con estudiantes universitarios y un torneo de futbol.

La travesía también es documentada por un equipo de la productora canadiense Moving Artistry Productions, con sede en Edmonton, Alberta, que ha seguido el proyecto durante los últimos cinco años para realizar una película sobre el recorrido.

Leanna Carriere explicó que esperan presentar el documental el próximo año y compartir con el público las experiencias y los aprendizajes obtenidos durante esta iniciativa internacional.

Información Diego Robles

APG