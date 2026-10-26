Sociedad

Recorren Baja California en Bicicleta para Seguir la Migración del Zarapito Trinador

La iniciativa internacional busca proteger hábitats costeros y destacar la importancia de la península para las aves migratorias

Recorren Baja California en Bicicleta para Seguir la Migración del Zarapito TrinadorRecorren Baja California en Bicicleta para Seguir la Migración del Zarapito Trinador | Foto: N+

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