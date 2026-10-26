Sociedad

Lluvias Causan Inundaciones y Dejan Vehículos Varados en Ciudad Juárez

Algunas vialidades fueron cerradas a la circulación debido a que las inundaciones dificultaron el tránsito vehicular

Algunas vialidades fueron cerradas a la circulaciónAlgunas vialidades fueron cerradas a la circulación. Foto: N+

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Vehículos varados y calles cerradas en Ciudad Juárez tras intensas lluvias.

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