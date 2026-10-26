Lluvias Causan Inundaciones y Dejan Vehículos Varados en Ciudad Juárez

Las lluvias registradas durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes provocaron afectaciones en distintas vialidades de Ciudad Juárez, donde se reportaron encharcamientos, congestionamiento vehicular y automóviles varados.

Al menos 10 vehículos quedaron varados debido a la profundidad de los encharcamientos sobre el blvd. Cuatro Siglos, a la altura del puente internacional Zaragoza-Ysleta.

Ante estas condiciones, algunos conductores optaron por circular por el bordo del río Bravo para evitar las zonas inundadas y el congestionamiento vehicular.

Al lugar acudieron elementos de Auxilio Vial y de la Coordinación General de Seguridad Vial para apoyar a los conductores afectados, retirar los vehículos y resguardar la zona.

Otra de las vialidades afectadas fue la Av. De las torres, en el cruce con Paseo de la Victoria, donde se tuvo que cerrar la circulación en ambos sentidos debido a que un automóvil quedó casi cubierto por el agua.

Al llegar al lugar, las autoridades no localizaron personas atrapadas ni al propietario del automóvil, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos comenzaron las labores para drenar el agua y retirar el vehículo.