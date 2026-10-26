Sociedad

Suspenden Clases Presenciales en Zonas de Ciudad Juárez Afectadas por las Lluvias

La medida se tomó para evitar riesgos a la comunidad estudiantil de las zonas afectadas por las precipitaciones como el Arroyo de las Víboras y Riberas del Bravo

Suspenden clases en escuelas de Ciudad JuárezSuspenden Clases en Escuelas de Ciudad Juárez. Foto: N+

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Clases suspendidas en Ciudad Juárez por lluvias: sectores como Arroyo de las Víboras y Riberas del Bravo afectados.

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