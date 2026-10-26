Suspenden Clases Presenciales en Zonas de Ciudad Juárez Afectadas por las Lluvias

La Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte y de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, informó la suspensión de clases presenciales en distintos sectores de Ciudad Juárez afectados por las lluvias.

La medida se aplicará este lunes 26 de octubre de 2026, por lo que los planteles educativos ubicados en el Arroyo de las Víboras, la colonia Felipe Ángeles y sectores de Riberas del Bravo, donde las clases se impartirán a distancia debido a las inundaciones y las dificultades de tránsito en las vialidades.

La decisión tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las y los estudiantes, así como evitar riesgos durante los traslados de las familias y del personal docente a las instalaciones escolares.

Cabe destacar que el resto de los planteles educativos de la ciudad continuará con sus actividades presenciales. Sin embargo, la asistencia de los alumnos quedará a consideración de los padres de familia, de acuerdo con las condiciones climatológicas y de movilidad en sus respectivos sectores.

Mientras tanto, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de las dependencias correspondientes, en caso de que se anuncien cambios en las medidas.