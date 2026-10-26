Sociedad

¿Cuándo Llegan los Perritos a la Ofrenda de Día de Muertos? Este Día Visitan a sus Familias

Aunque las fechas fuertes de la festividad son el 1 y 2 de noviembre, se cree que hay almas que visitan el mundo de los vivos desde el 28 de octubre.

Ofrenda Mascotas 2026 Día de Muertos.En México existe la creencia de que las almas de los difuntos regresan a visitar a sus familias en un día específico cercano a la festividad de Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro.

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