¿Cuándo Llegan los Perritos a la Ofrenda de Día de Muertos? Este Día Visitan a sus Familias

En México, el Día de Muertos es una festividad en la que los vivos rinden homenaje a sus seres queridos fallecidos a través de los altares instalados en casa. Y dado que las mascotas han cobrado un papel muy importante como compañeros de vida de las familias, se han ganado un espacio propio en la ofrenda.

Con la cercanía de las celebraciones, las flores de cempasúchil, el papel picado y las calaveras de azúcar y chocolate ya han tomado sus lugares en las ofrendas de Día de Muertos. Si aún no has instalado la tuya, ya te compartimos para qué fecha debe estar instalado el altar de noviembre, así como 11 ideas inspiradas en distintas regiones de México.

Si estás pensando dedicar una ofrenda específicamente a tus gatitos y perritos, en una nota previa te explicamos cuándo debe estar colocada y qué debe llevar.

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¿Cuándo vienen los perritos a la ofrenda de Día de Muertos 2026?

Además de ser los guardianes del hogar, en la cosmovisión náhuatl los perros eran los guías de los espíritus de los muertos hacia el Mictlán, concebido como el lugar de descanso eterno para las almas que fallecían por causas naturales- demostrando que son los compañeros inseparables de los humanos no sólo en esta vida sino en su camino por el Inframundo.

Dicha cosmovisión apunta que cuando el alma de una persona fallecida llegaba al Río Chiconahuapan le pedía ayuda a un can para cruzar, demostrando la importancia de estos animales en la vida de los seres humanos.

Con el paso de los años, la relación con los perros y gatos se ha fortalecido hasta trascender en las memorias familiares.

De acuerdo con el DIF Ciudad de México, el alma de los animales de compañía que han muerto regresa con sus familia cada 27 de octubre, por lo que la ofrenda para recordarle debe estar instalada por lo menos un día antes.

Hay que recibirlos con agua, alimentos para consentirlos y algún juguete con el que se les recuerde.

Esta fecha es parte de un calendario colectivo que se ha compartido en los últimos años con fechas en las que se piensa que las almas regresan a visitar a sus seres queridos.

Fechas Día de Muertos: 28 de octubre al 2 de noviembre

La tradición de la Fiesta de Día de Muertos tiene origen prehispánico. Los mexicas celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha. Esta tradición se sintetizó con las creencias de los españoles, dando origen a la festividad como se conoce hoy en día.

Si bien el Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre de cada año, en la época contemporánea se han dedicado fechas exclusivas para recordar y honrar a quienes han partido de este mundo.