Cultura

Día de Muertos 2026: ¿Qué Significa Cada Uno de los Niveles de la Ofrenda?

Desde la tierra hasta el purgatorio, esto es lo que significa cada uno de los niveles de la ofrenda para los familiares y amigos fallecidos

Día de Muertos con ofrenda monumentalOfrenda monumental de Día de Muertos en Edomex. Foto: Cuartoscuro

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