Sociedad

¿Qué Significa el Pan de Muerto en la Ofrenda y Cuándo se Puede Comer?

Este alimento es una fusión de tradiciones mesoamericanas y españolas; cada panadería elabora su propia versión

Qué Significa Pan Muerto en Ofrenda Cuándo se Puede Comer. Día de Muertos 2026Pan de muerto, una tradición en México. Foto: AP

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