Denuncian Socavones en Bulevar Las Torres en Gómez Palacio, Durango
Vecinos del sector temen por los niños y vehículos que circulan por la vialidad
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Vecinos de la colonia Bosque Real, en Gómez Palacio, Durango, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra el bulevar Las Torres, a la altura de sus viviendas, donde persisten socavones que representan un riesgo para peatones y automovilistas.
Los habitantes señalaron que, aunque trabajadores del municipio ya acudieron a atender la problemática, hasta el momento únicamente han retirado un árbol, mientras que los hundimientos y daños en la vialidad continúan sin recibir una solución.
Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades municipales agilizar los trabajos de reparación, pues temen que las condiciones del bulevar provoquen accidentes, principalmente entre los niños que viven en el sector y los conductores que transitan diariamente por la zona.
Además de los socavones, los habitantes señalaron que el bulevar Las Torres requiere trabajos generales de mantenimiento, bacheo y pavimentación, debido al deterioro que presenta la superficie de rodamiento.
Por ello, hicieron un llamado al Ayuntamiento de Gómez Palacio para que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice una circulación más segura para quienes utilizan esta vialidad.