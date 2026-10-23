Sociedad

Denuncian Socavones en Bulevar Las Torres en Gómez Palacio, Durango

Vecinos del sector temen por los niños y vehículos que circulan por la vialidad

Denuncian Socavones en Bulevar Las Torres en Gómez Palacio, DurangoVecinos del sector señalaron las malas condiciones que se encuentra la vialidad en el bulevar Las Torres. Foto: N+

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