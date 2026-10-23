Denuncian Socavones en Bulevar Las Torres en Gómez Palacio, Durango

Vecinos de la colonia Bosque Real, en Gómez Palacio, Durango, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra el bulevar Las Torres, a la altura de sus viviendas, donde persisten socavones que representan un riesgo para peatones y automovilistas.

Los habitantes señalaron que, aunque trabajadores del municipio ya acudieron a atender la problemática, hasta el momento únicamente han retirado un árbol, mientras que los hundimientos y daños en la vialidad continúan sin recibir una solución.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades municipales agilizar los trabajos de reparación, pues temen que las condiciones del bulevar provoquen accidentes, principalmente entre los niños que viven en el sector y los conductores que transitan diariamente por la zona.

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Además de los socavones, los habitantes señalaron que el bulevar Las Torres requiere trabajos generales de mantenimiento, bacheo y pavimentación, debido al deterioro que presenta la superficie de rodamiento.

Por ello, hicieron un llamado al Ayuntamiento de Gómez Palacio para que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice una circulación más segura para quienes utilizan esta vialidad.