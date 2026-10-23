Ladrones Acuchillan a Comerciante Mientras Dormía en Piedras Negras, Coahuila

Un comerciante fue atacado con un cuchillo mientras dormía en su recámara, dentro de su domicilio ubicado en la colonia Tierra y Esperanza, en Piedras Negras, Coahuila. Los agresores lo lesionaron y se apoderaron de dinero en efectivo antes de escapar.

La víctima, identificada como José Luis, propietario de un negocio de chicharrones, se encontraba descansando en su vivienda, localizada sobre la calle Michoacán, casi en el cruce con el bulevar Román Cepeda, cuando ocurrió el ataque.

De acuerdo con la información disponible, uno de los sujetos lo agredió con un arma blanca y posteriormente le robó una cantidad de dinero en efectivo que hasta el momento no ha sido precisada. Los responsables lograron huir del lugar.

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José Luis sufrió dos heridas penetrantes en el tórax, a la altura del costado izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras el reporte de los hechos, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el asalto, determinar cómo ingresaron los agresores al domicilio e identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos.