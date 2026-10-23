Seguridad

Ladrones Acuchillan a Comerciante Mientras Dormía en Piedras Negras, Coahuila

José Luis fue víctima de un asalto cuando se encontraba descansando en su casa

Atacan con Cuchillo a Comerciante y le Roban Dinero en Piedras Negras, CoahuilaLos presuntos agresores escaparon antes de la llegada de las autoridades. Foto: N+

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