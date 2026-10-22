Vinculan a Proceso a Policía que Arrolló a Vendedor en Matamoros, Coahuila

El elemento de la Policía Municipal de Viesca que atropelló a Héctor Omar Guzmán, cuando salía a vender barbacoa en el municipio de Matamoros, fue vinculado a proceso. La familia de la víctima solicitó que se deje de compartir contenido sensible sobre su fallecimiento, debido a la afectación emocional que enfrenta uno de sus hijos.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso del elemento policial, por los hechos ocurridos el pasado domingo 18 de octubre. Liliana González, asesora jurídica de Rebeca Román, esposa de Héctor Omar, informó que el imputado deberá cumplir con la medida cautelar de presentación periódica quincenal, además de no acercarse a la familia de la víctima.

La asesora jurídica señaló que Rebeca pidió a la población evitar compartir imágenes o videos sensibles relacionados con el fallecimiento de su esposo, ya que su hijo menor, de los tres que tiene la pareja, no se encuentra en buen estado emocional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familia Pide Reparación del Daño por Muerte de Vendedor en Matamoros, Coahuila

Asimismo, solicitó a algunos personajes políticos que dejen de utilizar el caso con fines políticos o personales, al considerar que esta situación afecta a la familia en medio del proceso que enfrenta tras la muerte de Héctor Omar.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó que los exámenes toxicológicos y de alcoholimetría practicados al policía, dieron resultados negativos.

El delegado de la Fiscalía en la Delegación Laguna I, Carlos Rangel señaló que se judicializó únicamente al conductor de la unidad por un delito de carácter culposo