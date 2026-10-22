Seguridad

Vinculan a Proceso a Policía que Arrolló a Vendedor en Matamoros, Coahuila

Se otorgó un periodo de tiempo de 3 meses para la investigación complementaria de este caso

Vinculan a Proceso a Policía que Arrolló a Vendedor en Matamoros, CoahuilaAutoridades vincularon a proceso al Policía de Viesca que presuntamente arrolló y mató a un vendedor en Matamoros. Foto: N+

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