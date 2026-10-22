Anuncian Cuatro Días de Descanso para Educación Básica en Coahuila

Se avecina un fin de semana largo para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Coahuila, quienes tendrán cuatro días de descanso a finales de octubre y principios de noviembre, de acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2026-2027.

El viernes 30 de octubre se llevará a cabo la sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de educación básica no tendrán clases. Además, el lunes 2 de noviembre está marcado como día inhábil en el calendario escolar, con motivo de las fechas relacionadas con la celebración del Día de Muertos.

De esta manera, los estudiantes podrán disfrutar de un periodo de descanso de cuatro días, desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, y se prevé que las actividades escolares se reanuden el martes 3 de noviembre.

En el caso de los docentes, el viernes deberán participar en la sesión del Consejo Técnico Escolar, mientras que el lunes será día inhábil, según lo establecido en el calendario. Por ello, el periodo de descanso no será igual para maestros y alumnos.

En el marco de la celebración del Día de Muertos, las escuelas de Coahuila también preparan actividades para promover las tradiciones mexicanas, entre ellas la elaboración de altares de muertos y la organización de festivales culturales. Estas actividades buscan acercar a los estudiantes a las costumbres que forman parte de la identidad del país