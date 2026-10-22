Educación

Anuncian Cuatro Días de Descanso para Educación Básica en Coahuila

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases debido al Consejo Escolar y el Día de Muertos

Anuncian Cuatro Días de Descanso para Educación Básica en CoahuilaSe informó que los docentes tendrán un día inhabil. Foto: N+

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