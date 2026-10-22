Sociedad

Instalarán Catrina de 20 Metros por Día de Muertos en Ramos Arizpe, Coahuila

La figura, así como el papel picado y otros elementos decorativos, se colocarán en la Plaza de Armas

Instalarán Catrina de 20 Metros por Día de Muertos en Ramos Arizpe, CoahuilaMás de 80 trabajadores de distintas dependencias municipales instalarán la catrina. Foto: N+

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