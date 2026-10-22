Una Catrina de 20 metros de altura engalanará por octava ocasión el Festival de la Catrina de Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de las actividades para conmemorar el Día de Muertos. Actualmente, se realizan los últimos preparativos para renovar su vestuario y decoración, con el objetivo de que luzca una imagen distinta durante esta edición.

Por segundo año consecutivo, la monumental figura estará acompañada por un personaje de una película que retrata las tradiciones del Día de Muertos. Ambas figuras contarán con estructuras de acero diseñadas para darles soporte y simular su esqueleto.

La instalación de las dos estructuras está programada para este jueves a partir de las 8:00 de la mañana, en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe. Los trabajos también incluirán la colocación de papel picado, catrinas y otros elementos decorativos que ambientarán el espacio público para recibir a los visitantes.

Para llevar a cabo el montaje y la decoración, participará un equipo de aproximadamente 80 personas de distintas dependencias municipales, quienes colaborarán en las labores necesarias para dejar listo el escenario previo al inicio del festival.

La celebración se desarrollará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con la Catrina monumental como uno de los principales atractivos. La figura se ha convertido en un elemento representativo de esta festividad en Ramos Arizpe, donde cada año se preparan decoraciones especiales para preservar y promover las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos.