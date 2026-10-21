Mujer es Apuñalada por su Expareja con un Pedazo de Vidrio en Torreón, Coahuila

Una joven identificada como Alondra Lisbeth fue lesionada con un fragmento de espejo, presuntamente por su expareja, luego de que le negara la entrada a su domicilio, ubicado en la zona poniente de Torreón, Coahuila.

La tarde de este martes, paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la calle C y Ramos Arizpe, en la colonia Ana, donde encontraron a la joven con heridas. Tras brindarle atención, le ofrecieron trasladarla a un hospital; sin embargo, ella se negó.

De acuerdo con la declaración de Alondra Lisbeth, su expareja llegó a su domicilio y, al negarle el acceso, forzó la puerta para ingresar y agredirla con un pedazo de espejo. Después del ataque, el presunto responsable huyó del lugar.