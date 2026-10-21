Seguridad

Mujer es Apuñalada por su Expareja con un Pedazo de Vidrio en Torreón, Coahuila

El presunto agresor forzó la entrada al domicilio y después atacó a la joven

Mujer es Apuñalada por su Expareja con un Pedazo de Vidrio en Torreón, CoahuilaParamédicos de la Cruz Roja arribaron a la colonia Ana para atender a la lesionada. Foto: N+

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