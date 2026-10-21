Pareja Podría Alcanzar 5 Años de Prisión por Muerte de Bebé en Saltillo, Coahuila
Los adolescentes fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio
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El padrastro y la madre de la bebé, Darlertt Saraí, que murió por presunta violencia física, podrían alcanzar cinco años de prisión, ya que se trata de dos menores de edad.
El procedimiento penal para adolescentes en México se rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y aplica a personas de 12 a menores de 18 años.
Como ambos tienen 17 años, se les pueden aplicar medidas no privativas o privación de la libertad de hasta cinco años en delitos graves. La menor, ingresó al Hospital Materno Infantil el 15 de octubre y permaneció varios días internada, donde perdió la vida durante la noche del lunes.
Los primeros reportes indican que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la bebé en un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo en Saltillo, y se informó que, la menor presentaba golpes y moretones en distintas partes del cuerpo.
La Fiscalía para Niños, Niñas y la Familia, en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.