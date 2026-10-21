El padrastro y la madre de la bebé, Darlertt Saraí, que murió por presunta violencia física, podrían alcanzar cinco años de prisión, ya que se trata de dos menores de edad.

El procedimiento penal para adolescentes en México se rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y aplica a personas de 12 a menores de 18 años.

Como ambos tienen 17 años, se les pueden aplicar medidas no privativas o privación de la libertad de hasta cinco años en delitos graves. La menor, ingresó al Hospital Materno Infantil el 15 de octubre y permaneció varios días internada, donde perdió la vida durante la noche del lunes.