Seguridad

Pareja Podría Alcanzar 5 Años de Prisión por Muerte de Bebé en Saltillo, Coahuila

Los adolescentes fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio

Pareja Podría Alcanzar 5 Años de Prisión por Muerte de Bebé en Saltillo, CoahuilaLa bebé murió mientras permanecía internada en el Hospital Materno Infantil. Foto: N+

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