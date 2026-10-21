Vehículo Choca Contra Luminaria y Barda en Acuña, Coahuila; Hay 1 Muerto
Una mujer murió debido a las lesiones que sufrió luego del accidente en el libramiento Emilio Mendoza Cisneros
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Autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, atendieron un accidente vial en el cruce del libramiento Emilio Mendoza Cisneros y la calle 15, donde Julissa Martínez, de 29 años, perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió.
De acuerdo con la información preliminar, por causas que aún se desconocen, el vehículo en el que viajaba se impactó contra una luminaria y posteriormente contra una barda de concreto propiedad de una gasolinera.
Luego del reporte del accidente, las autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades esperan los resultados de la necropsia de ley y continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.