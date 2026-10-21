Accidentes

Vehículo Choca Contra Luminaria y Barda en Acuña, Coahuila; Hay 1 Muerto

Una mujer murió debido a las lesiones que sufrió luego del accidente en el libramiento Emilio Mendoza Cisneros

Vehículo Choca Contra Luminaria y Barda en Acuña, Coahuila; Hay 1 MuertoLas autoridades realizan las diligencias para determinar las responsabilidades. Foto: Archivo N+

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