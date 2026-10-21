Accidentes

Choque por Alcance Provoca Volcadura y Deja Tres Heridos en Ramos Arizpe, Coahuila

El conductor de un automóvil sufrió un traumatismo craneoencefálico severo tras el accidente

Choque por Alcance Provoca Volcadura y Deja Tres Heridos en Ramos Arizpe, CoahuilaEl accidente se registró sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe. Foto: Protección Civil

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