Choque por Alcance Provoca Volcadura y Deja Tres Heridos en Ramos Arizpe, Coahuila

Tres personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de un establecimiento comercial, donde una camioneta terminó volcada tras ser impactada por alcance por otro vehículo, de acuerdo con los primeros reportes.

Según testigos, un automóvil chocó contra la parte trasera de la camioneta, lo que provocó que el vehículo perdiera estabilidad y terminara volcado sobre la vialidad. El percance movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para auxiliar a los involucrados y evaluar sus lesiones.

El conductor del automóvil presentó un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para recibir atención médica. Por su parte, los dos ocupantes de la camioneta, un hombre de 35 años y una mujer de 29, resultaron policontundidos.

Ambos fueron trasladados a la Unidad 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibirían atención médica especializada para valorar la gravedad de sus lesiones y dar seguimiento a su estado de salud.

Elementos del cuerpo de Bomberos realizaron labores para eliminar riesgos y asegurar la zona, con el objetivo de prevenir otro incidente. Asimismo, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente.