Muere Hombre en Predio en Saltillo, Coahuila; Intentaron Reanimarlo con RCP

Un hombre de 64 años fue localizado sin vida en un predio ubicado al final de las calles Pinos y Colón, en la colonia Alameda. De manera preliminar, se presume que pudo haber sufrido un infarto.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes. El fallecido fue identificado como Saúl 'N', según los primeros reportes, un compañero de trabajo lo observó desvanecerse y caer al suelo.

Tras lo ocurrido, el trabajador pidió ayuda y avisó a sus familiares, quienes solicitaron apoyo a los números de emergencia. Mientras llegaban los paramédicos, las personas presentes intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP.

Al arribo de los paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron que el hombre de la tercera edad ya no contaba con signos vitales. Personal Ministerial realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMFO), donde se determinará la causa exacta del fallecimiento.