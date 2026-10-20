Seguridad

Muere Hombre en Predio en Saltillo, Coahuila; Intentaron Reanimarlo con RCP

Los primeros informes indicar que el adulto mayor pudo haber sufrido un infarto

Muere Hombre en Predio en Saltillo, Coahuila; Intentaron Reanimarlo con RCPParamédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Foto: N+

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