Sociedad

Presentan Cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo, Coahuila

El evento contará con 75 actividades que se realizarán en distintos puntos de la ciudad

Presentan Cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo, CoahuilaEl festival tendrá actividades de música, teatro, arte urbano, literatura y cine. Foto: N+

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