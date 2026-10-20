Presentan Cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo, Coahuila

El Instituto Municipal de Cultura presentó la cartelera completa del Festival Ánimas del Desierto 2026, que tiene como objetivo preservar las tradiciones culturales y promover las distintas expresiones artísticas.

En esta ocasión, el festival se realizará del 22 de octubre al 3 de noviembre y contará con 75 actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, arte urbano y artes plásticas. Además, se contará con la participación de 2 mil 246 personas y se utilizarán 41 espacios para llevar a cabo los eventos, entre ellos museos, plazas públicas y foros independientes.

Entre las actividades destacadas se encuentra la Exposición de Calaveras Saraperas, cuyas piezas adornarán el Paseo Villalta, Parque Centro, Paseo Capital y la Plaza de Armas durante el festival.

También se realizará La Calaca Flaca, un taller de gráfica impartido por Fher Galván, Alan Martínez y Juan Muñoz. La actividad se llevará a cabo los domingos 25 de octubre y 1 de noviembre, a las 15:00 horas, en Paseo Capital.

Asimismo, el programa contempla un recorrido histórico en la Casa Purcell, el 29 de octubre a las 20:00 horas, así como un concurso de altares que se desarrollará del 26 de octubre al 3 de noviembre, a las 18:00 horas, en los centros comunitarios de Saltillo.

Algunas actividades requieren registro previo debido a que cuentan con cupo limitado. Tal es el caso de Vela del Día de Muertos, un taller creativo programado para el 26 de octubre, que ya tiene todos sus lugares ocupados.

Para consultar la cartelera completa del Festival Ánimas del Desierto y conocer los detalles de registro de las actividades que lo requieran, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.