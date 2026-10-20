Reportan Avistamiento de Mariposas Monarcas en Coahuila

El frente frío número dos no solo provocó bajas temperaturas y lluvias en Coahuila, sino que también trajo el paso de miles de mariposas monarca por la entidad. Su presencia pudo observarse durante este fin de semana y las primeras horas de este lunes en distintos espacios de Saltillo, como parte de su recorrido migratorio hacia el centro del país.

Monitoristas de Correo Real, organización dedicada al seguimiento de la migración de la mariposa monarca, han reportado la presencia de ejemplares en municipios como Acuña, Piedras Negras, Jiménez, Múzquiz y Monclova. De acuerdo con estos registros, las mariposas han avanzado gradualmente hacia la Región Sureste de Coahuila, donde se han observado durante su desplazamiento.

Se espera que en los próximos días aumenten los avistamientos en distintos puntos del estado, lo que permitirá dar seguimiento a su paso y la contabilización de perchas, que se puede realizar en espacios arbolados entre las 7:00 horas y 8:00 horas

Conforme sale el sol y aumenta la temperatura, las mariposas comienzan a desplegar sus alas y emprenden nuevamente el vuelo para continuar su recorrido migratorio hacia los santuarios de hibernación en Michoacán y el Estado de México.