Medio Ambiente

Reportan Avistamiento de Mariposas Monarcas en Coahuila

Se han detectado ejemplares en municipios como Acuña, Piedras Negras, Jiménez, Múzquiz y Monclova.

Reportan Avistamiento de Mariposas Monarcas en CoahuilaMonitorisistas reportaron la presencia de ejemplares de mariposas monarcas en municipios de Coahuila. Foto: Guardaparques APRN 004 Don Martín

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