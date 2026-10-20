Niña de 4 Años Cae de Segundo Piso de Casa Mientras Jugaba en Saltillo, Coahuila

Una niña de cuatro años fue trasladada a la Clínica 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica, luego de sufrir una caída desde un segundo piso hasta el patio de su vivienda, ubicada en la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo.

El incidente ocurrió en un domicilio de la calle El Amparo. De acuerdo con los primeros reportes, la menor se encontraba jugando con su hermana cuando presuntamente fue empujada y cayó desde el segundo nivel de la vivienda. Tras lo ocurrido, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para valorar su estado de salud y determinar las posibles lesiones.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención inicial a la niña antes de que fuera trasladada a la unidad médica del IMSS, donde quedó bajo atención especializada.

Elementos de la Policía Municipal y personal de la Unidad de Integración Familiar también se presentaron en el domicilio para tomar conocimiento de los hechos.