Accidentes

Niña de 4 Años Cae de Segundo Piso de Casa Mientras Jugaba en Saltillo, Coahuila

Los primeros informes indican que la menor presuntamente fue empujada

Niña de 4 Años Cae de Segundo Piso de Casa Mientras Jugaba en Saltillo, CoahuilaLa menor cayó desde el segundo piso en la colonia Hacienda Narro. Foto: N+

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