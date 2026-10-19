Sociedad

Anuncian Suspensión de Energía Eléctrica en Saltillo, Coahuila

Comerciantes del sector señalaron que ya fueron notificados sobre el corte de luz que afectará las actividades de su negocios

Anuncian Suspensión de Energía Eléctrica en Saltillo, CoahuilaLa suspensión de energía eléctrica podría representar complicaciones en las actividades comerciales del sector. Foto: N+.

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La Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión de energía eléctrica que tendrá una duración de cinco horas.

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