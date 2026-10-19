Anuncian Suspensión de Energía Eléctrica en Saltillo, Coahuila

Comerciantes y usuarios de la zona del bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, se preparan para la suspensión temporal del suministro de energía eléctrica anunciada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La interrupción podría afectar las actividades comerciales y las operaciones cotidianas de los establecimientos ubicados en el sector.

El corte está programado para este martes 20 de octubre, de las 10:00 horas a las 15:00 horas, en el tramo que va desde el sector de Canadá hasta las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Comerciantes de la zona señalaron que algunos ya fueron notificados sobre la suspensión del servicio, mientras que otros aseguraron no haber recibido información al respecto. Entre las posibles afectaciones mencionaron complicaciones para realizar sus actividades durante varias horas, así como dificultades para atender a sus clientes y mantener el funcionamiento habitual de sus negocios.

Pese a las molestias que pudiera ocasionar la interrupción, varios ciudadanos se mostraron a favor de que se realicen los trabajos de mantenimiento, al considerar que son necesarios para mejorar la infraestructura eléctrica y contribuir a la calidad del servicio a largo plazo.

No obstante, los usuarios destacaron la importancia de que la información se difunda de manera oportuna y llegue a todos los comercios y habitantes de la zona que pudieran resultar afectados, a fin de que puedan tomar previsiones y organizar sus actividades durante el periodo en que no habrá suministro eléctrico.