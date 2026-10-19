Una bebé de 14 días de nacida fue trasladada al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras, luego de sufrir una caída accidental en su domicilio, ubicado en el municipio de Nava. La recién nacida habría presentado una posible fractura de cráneo, por lo que fue llevada a recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada por su padre, Diego 'N', de 19 años, el accidente ocurrió cuando tropezó con una extensión eléctrica mientras cargaba a la bebé, identificada como Margarita 'N'. El tropiezo provocó la caída de la recién nacida, quien resultó lesionada.

Tras lo ocurrido, la menor fue trasladada al hospital para que recibiera atención médica y se evaluara la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, la información disponible señala que podría presentar una fractura de cráneo, aunque será la valoración médica la que permita determinar su estado de salud.

Por su parte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) de Nava dará seguimiento al caso y citará a ambos padres para conocer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La dependencia buscará recabar información sobre lo sucedido y determinar si es necesario implementar alguna medida para garantizar la protección y el bienestar de la recién nacida.