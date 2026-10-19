Accidentes

Bebé Sufre Posible Fractura de Cráneo tras Caída Accidental en Nava, Coahuila

El accidente ocurrió cuando el padre tropezó con una extensión mientras cargaba a la menor

Bebé Sufre Posible Fractura de Cráneo tras Caída Accidental en Nava, CoahuilaLa menor fue trasladada al Hospital General de Zona 11 del IMSS en Piedras Negras para recibir atención médica. Foto: N+

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La menor fue trasladada al Hospital General de Zona 11 del IMSS en Piedras Negras para recibir atención médica

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