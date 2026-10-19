Seguridad

Muere Mujer en Entrada de Supermercado en Torreón, Coahuila

María Guadalupe se encontraba acompañada una menor cuando comenzó a sentirse mal

Muere Mujer en Entrada de Supermercado en Torreón, CoahuilaAgentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área. Foto: N+

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