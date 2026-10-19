Muere Mujer en Entrada de Supermercado en Torreón, Coahuila

Una mujer de 56 años perdió la vida en la entrada de un supermercado ubicado en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Ramos Arizpe, en el Centro de Torreón.

Los hechos ocurrieron este lunes. La mujer fue identificada como María Guadalupe Favela, de 56 años, quien se encontraba al interior del establecimiento acompañada de una menor cuando comenzó a sentirse mal y posteriormente, se desvaneció, lo que generó la movilización de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, al valorarla, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y resguardaron el área, en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargaría de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.