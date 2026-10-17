Seguridad

Hombre Resulta Herido al Ser Baleado en Torreón, Coahuila

Hasta el momento, se desconoce la identidad del agresor

Hombre Resulta Herido al Ser Baleado en Torreón, CoahuilaElementos de diversas corporaciones de seguridad arribaron al lugar. Foto: N+

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