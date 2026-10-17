Hombre Resulta Herido al Ser Baleado en Torreón, Coahuila

Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego en la colonia La Fe, en la ciudad de Torreón, Coahuila, lo que provocó la movilización de elementos de diversas corporaciones de seguridad.

El joven, identificado como Bryan de 19 años, presentó una herida en el glúteo y otra en la pierna derecha.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado fue trasladado en un vehículo particular a una clínica, donde recibió atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

Tras el reporte de la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para atender la situación y recabar información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del probable agresor, así como las circunstancias en las que se registró el ataque. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.