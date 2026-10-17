Seguridad

Muere Hombre en Vía Pública en la Colonia Margaritas en Torreón, Coahuila

Un amigo del fallecido informó que se había desmayado sobre la calle.

Muere Hombre en Vía Pública en Colonia Margaritas en Torreón, CoahuilaEl cuerpo fue encontrado sobre la calle Río Nazas de la colonia Margaritas. Foto: N+

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