Muere Hombre en Vía Pública en la Colonia Margaritas en Torreón, Coahuila

Un hombre de 56 años murió en la vía pública, sobre la calle Río Nazas, en la colonia Margaritas, de Torreón. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar las causas del fallecimiento.

La mañana de este sábado, un amigo del hombre avisó a sus familiares que Andrés se había desmayado en la vía pública, por lo que se reportó la situación a las autoridades correspondientes.

El hombre fue identificado como Andrés, de 56 años, quien, de acuerdo con la información proporcionada por su esposa, había salido de su domicilio desde hacía ocho días y no había regresado.

Su esposa también señaló que Andrés padecía diabetes e hipertensión, además de tener problemas relacionados con el consumo de alcohol, antecedentes que podrían ser considerados durante las investigaciones.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer la causa de su muerte.